السجيني مشيدا بالمحافظين الجدد: سيرهم الذاتية مُشرّفة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة المحافظين الجديدة واسعة، وتواجد الشباب بها يؤكد استراتيجية الدولة في تمكينهم، موضحا أن المحافظين الجدد نماذج مشرفة، وفقا للسير الذاتية الخاصة بهم.

وأضاف "السجيني"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن عمل المحافظين مُترتب على فهمهم للملفات المحلية وأيضا المحور السياسي بالنسبة لهم، حيث يجب أن يكون للمحافظين وعي سياسي للتعامل مع جميع القطاعات.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن حركة المحافظين الأخيرة هي الأضخم على مر السنوات الأخيرة.