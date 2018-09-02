أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال "لن نشتري أصدقاءً لنا مقابل صفقات تجارية سيئة".

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددا، السبت، باستبعاد كندا من اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (النافتا) التي يخوض البلدان مفاوضات صعبة في شأنها.

وغرد ترامب على "تويتر" غداة تعليق المباحثات حتى الأربعاء: "ليست هناك ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد. إذا لم نبرم اتفاقا جيدا بعد عقود من التجاوزات، فإن كندا ستكون خارج" الاتفاق.

كما هدد "ببساطة بإنهاء العمل بنافتا" إذا تدخل الكونغرس في هذا الملف.

وكتب ترامب الذي أبرمت إدارته اتفاقا منفصلا مع المكسيك تسعى كندا للانضمام اليه، "إما أن نبرم اتفاقا جديدا، أو نعود إلى ما قبل نافتا".

وأضاف الرئيس الأميركي "كانت نافتا واحدة من أسوأ الصفقات التجارية على الإطلاق. فقدت الولايات المتحدة آلاف الشركات وملايين الوظائف. كنا أفضل حالا قبل الاتفاقية، نحن نصنع صفقة جديدة، أو نعود إلى ما قبل نافتا".