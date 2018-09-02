نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الموريتانية تصل إلى 57%

قال نائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، عثمان ولد بيجل، في تصريحات صحفية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت حدود 57% بحلول الساعة السادسة مساء، وتأخر إغلاق بعض مكاتب التصويت، وفق ما أعلنت عنه مصادر أخرى داخل اللجنة، بسبب الطوابير الطويلة التي اصطفت أمام المكاتب بحسب "سبوتنيك".

وأدلى الناخبون في موريتانيا بأصواتهم في الشوط الأول من الانتخابات التشريعية، التي يشارك فيها 98 حزبا سياسيا يمثلون كافة الأطياف السياسية في البلد، وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات بدأت عملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بموريتانيا.

وقال مصدر مطلع من اللجنة المستقلة للانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت 42%.

وعانى الناخبون من صعوبات شتى بسبب فوضى عملية التصويت وعدم إيجاد أسمائهم في المكاتب التي سبق أن سجلوا بها من قبل، إضافة إلى بطء عمل اللجان المكلفة بالتحقق من هوية الناخبين وعدم توفر بعض اللوازم الانتخابية في مكاتب اقتراع خاصة في وسط البلاد حيث لم تتوصل أغلب المكاتب بالحبر اللاصق والخاتم الذي يوضع على بطاقات التصويت.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، كما أنها الأولى بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسبب الانقلاب الذي قام به عام 2008 وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد.