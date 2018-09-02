كشفت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أن اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، سيصل القاهرة في تمام الرابعة و13 دقيقة، قادما من لندن.

وأضاف المصدر أن صلاح سيصل على رحلة الشركة رقم 732 من طراز "بوينج B737-800"، للانضمام إلى معسكر الفراعنة، الذي ينطلق الإثنين المقبل، استعدادا لمباراة النيجر المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجاري، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية، بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

كان اتحاد الكرة المصري أعلن أنه أعد استقبالا خاصا لمحمد صلاح، بعد الاتفاق على تلبية كافة طلباته التي أرسلها مؤخرا عن طريق وكيل أعماله رامى عباس، واتفق اتحاد الكرة مع شركة متخصصة لإعداد استقبال خاص للنجم المصري في مطار القاهرة، على أن يكون أحد مندوبيها في استقبال صلاح في منطقة ما قبل الجوازات، ويصطحبه في نقاط التفتيش والجوازات والحقائب وصولا به إلى الجلوس في صالات الخدمة المميزة، لحين انتهاء كافة الإجراءات، وسيكون في استقبال صلاح أيضا أحد مسؤولي المنتخب وأحد أفراد الأمن منذ لحظة هبوط الطائرة وحتى التحرك بسيارته خارج المطار متوجها لمنزله.