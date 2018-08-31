أديب عن محمد صلاح: "بقى في حتة تانية.. مينفعش مدام سميحة تحدد مصيره"

علق الإعلامي عمرو أديب على مقطع فيديو، تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر محاولة اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، استفزاز صلاح بعدما استلم جائزة أفضل مدافع في أوروبا عن الموسم المنصرم.

وقال أديب، إن اللاعب وصل إلى مستويات عالمية، باتت تتطلب أن يعامل بشكل احترافي أكثر، في إشارة إلى أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اللي شاف صلاح النهاردة وشاف محاولة استفزاز راموس ليه، يعرف إن الراجل ده في حتة تانية، بيتنافس مع القمم في مستوى بعد العالمي، وصل لفوق السحاب علشان كده مش لازم يتعامل معاملة الموظفين، ومش لازم يتساب مصيره في مصر في إيدين مدام سميحة اللي في الدور التالت".