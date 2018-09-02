قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه أصدر توجيهاته لعدد من القيادات التنفيذية والإدارية بالنهوض بالخدمات والمرافق بالمحافظة ومنها مديرية التربية والتعليم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه سيجرى تنظيم احتفالية نهاية كل عام دراسي للانشطة، مضيفًا، أنه لن يسمح بزيادة في أسعار "الأنابيب"، ولا تهاون فيما يخص مصلحة المواطن، والتركيز سيكون علي القري الأكثر فقراً، عن طريق عمل خطة لتوصيل السلع للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع شركة تجارة الجملة بكفرالشيخ، بتوفير سيارات لبيع السلع للقرى الأكثر احتياجا من الوحدات المحلية.

وأكد أن كل الجهات مسؤولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بداية من مسؤول الجمعية الزراعية، ورئيس الوحدة القروية، على أن تجرى الإزالات في المهد، مع إحالة رؤساء المراكز والمدن والقرى والجمعيات الزراعية للنيابة بدون استثناء في حالة مخالفة القوانين، بالإضافة إلى تنظيم حملات لإزالة التعديات على بحيرة البرلس.