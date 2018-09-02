تبدأ وزارة البترول مد نحو 7 مناطق بالغاز الطبيعي لأول مرة، من بينها حي الأسمرات.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا ضم رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي، بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشؤون الغاز، والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال.

وقالت وزارة البترول، في بيان، إن الوزير استعرض الموقف التنفيذي لتعاقدات المواطنين في إطار مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين للتوصيل على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات في المناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة في إطار المشروع القومي.

ووجه الوزير بالعمل على التيسير على المواطنين خلال التعاقد والتركيز على المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتحقيق أقصى استفادة من قرار التقسيط.

وشهد الاجتماع استعراض المناطق الجديدة التي يدخلها الغاز خلال هذا الشهر وتشمل منطقتي طناش والعياط بالجيزة والإسكان القومي بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بيلا بكفر الشيخ وقرية رياض باشا ببني سويف ومشروع الأسمرات بالقاهرة وقرية فشيا سليم بالغربية.

وشدد الملا على أهمية سرعة تنفيذ الأعمال بكل دقة ومد الشبكات الأرضية والتحويلات في مختلف مناطق الجمهورية والعمل بفكر جديد من خلال تجميع فرق العمل في المناطق الجاهزة للتوصيل لتنفيذ أكبر عدد ممكن من توصيل الغاز للوحدات السكنية.

يذكر أن عدد الوحدات التي جرى توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط في عام 1981 وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 8.9 مليون وحدة سكنية.