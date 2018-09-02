أكد هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي، على أهمية الربط الكهربائي بين السودان ومصر، والذي بدأت خطوات تنفيذه العملية الأسبوع الماضي، وأضاف هيثم في تصريح لوكالة أنباء السودان "سونا"، أن طول الخط الكهربائي بين البلدين يبلغ حوالي 100 كيلو متر ويتم تنفيذه على مرحلتين مبينا في المرحلة الأولى ستمد وزارة الكهرباء المصرية السودان بطاقة كهربائية تتراوح بين 200 ـ 300 ميجاوات، كما تبلغ القيمة الاستثمارية للخط 6.7 مليون دولار بفترة تنفيذ تمتد إلى ثلاثة أشهر.

ووصف الخطوة بأنها تمهد لإنشاء بنيات أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية بجانب أن المشروع يعمل على دعم سبل التعاون بين البلدين خاصة في مشروعات البحث والتطوير الخاصة بكفاءة خدمات الكهرباء، وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة في البلدين وبالتالي توفير إمداد كهربائي مستدام لدفع مسيرة التنمية الزراعية والصناعية في البلدين لجهة أن الفائض من الكهرباء لدي مصر يصل إلى 25 ألف ميجاوات على الشبكة لأنها أنشأت في السنوات السابقة العديد من المحطات الكهربائية.