تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
عاجل| هجوم مسلح بعد تفجير سيارة ملغومة داخل كتيبة للجيش الليبي
جامعة أسيوط تستقبل رئيس "بايوماس" لمناقشة تدوير المخلفات الزراعية
أندية الروتاري الدولي تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع "الصحة"
حظك اليوم الأحد 2 سبتمبر.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"
تخزين 10 آلاف متر مربع من مياه السيول بسانت كاترين على مدار يومين
السبت.. عودة عمرو عبد الحميد لـ"رأي عام" على قناة "Ten"
اختيارات الوطن
مدرسة تحارب الفشخرة فى «أدوات الطلبة»: خلّيكم بسطاء
المجلات فى صالونات الحلاقة والعيادات بدون قارئ.. «البركة فى الموبايل»
«هدايا الحجاج» تختفى فى ظروف «صعبة»: بنجمع فلوس الحج بالعافية
مغامرة شاب على مسرح «الهضبة»: ضرب الـ«بودى جارد» واتصور معايا
متسلق جبال يتحدث باسم أطفال «الخليفة» المعاقين: اسعوا هتنجحوا
بالفيديو| لحظة وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة
الأكثر قراءة
بكري ردا على ساويرس: عبدالناصر عاش فقيرا.. ولم يهرب أمواله إلى الخارج
صور| مواطنون بفيصل يجبرون سائقا على خلع ملابسه وتصويره: حاول خطف فتاة
إيمي سمير غانم تنشر أول صورة لشيري عادل بعد أزمة شائعة انفصالها
طارق الشناوي: "الديزل" يتراجع للمركز الرابع في شباك التذاكر
عاطل يقتل والدته لاستياءه من وجبة العشاء في الإسكندرية
طارق الشناوي: محمد رمضان سيواجه مشكلة كبيرة في التعامل مع فشله
بالفيديو| عمرو دياب في حفل الساحل للجمهور: "خدوا الألبوم وبيعوه بقى"
مصادر: محمد صلاح التزم الصمت طوال رحلته.. وبدت عليه علامات الإرهاق
بالفيديو| لحظة وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة
وصول محمد صلاح لمطار القاهرة.. وسيارة خاصة تصطحبه للصالة المميزة
ابن يقتل والده بطعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة بينهما في بورسعيد
أستاذ بأكاديمية الشرطة: هناك 15 دليل إدانة ضد قاتل طفليه بالدقهلية
عاجل