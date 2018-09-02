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الفوائد المكتسبة من الاتفاقيات الخمس الموقعة مع الصين للاقتصاد المصري

الفوائد المكتسبة من الاتفاقيات الخمس الموقعة مع الصين للاقتصاد المصري

ابن يقتل والده بطعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة بينهما في بورسعيد

ابن يقتل والده بطعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة بينهما في بورسعيد

عاطل يقتل والدته لاستياءه من وجبة العشاء في الإسكندرية

عاطل يقتل والدته لاستياءه من وجبة العشاء في الإسكندرية

"اعمل متى تشاء".. شركة تمنح موظفيها خيار تحديد ساعات العمل

"اعمل متى تشاء".. شركة تمنح موظفيها خيار تحديد ساعات العمل

خبير في الشؤون الآسيوية يوضح أسباب زيارة السيسي للصين في "كل عام"

خبير في الشؤون الآسيوية يوضح أسباب زيارة السيسي للصين في "كل عام"

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