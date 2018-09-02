ألزم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام، خلال 3 أشهر، وذلك بعد أخذ رأي "الهيئة".

وتضمن القرار الجمهوري بإصدار "القانون"، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، أن يسري أحكام "القانون" على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة.

وقال الرئيس في المادة الثانية من القرار: "على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به".

واشتمل القرار على استمرار عمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته لحين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق.