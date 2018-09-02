نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قبل قليل، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام.

يأتي ذلك بعد إقرار مجلس النواب للقانون الذي أصدره الرئيس.