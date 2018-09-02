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أندية الروتاري الدولي تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع "الصحة"

أندية الروتاري الدولي تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع "الصحة"

حظك اليوم الأحد 2 سبتمبر.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

حظك اليوم الأحد 2 سبتمبر.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

تخزين 10 آلاف متر مربع من مياه السيول بسانت كاترين على مدار يومين

تخزين 10 آلاف متر مربع من مياه السيول بسانت كاترين على مدار يومين

السبت.. عودة عمرو عبد الحميد لـ"رأي عام" على قناة "Ten"

السبت.. عودة عمرو عبد الحميد لـ"رأي عام" على قناة "Ten"

مقتل 3 جنود سعوديين عند الحدود مع اليمن

مقتل 3 جنود سعوديين عند الحدود مع اليمن

ضبط 1101 مخالفة مرورية وتنفيذ 1211 حكما قضائيا بالفيوم

ضبط 1101 مخالفة مرورية وتنفيذ 1211 حكما قضائيا بالفيوم

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