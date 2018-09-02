قال مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية إن بلاده تعتزم تعزيز قدراتها الصاروخية البالستية وامتلاك مقاتلات من الجيل الجديد، وجاء ذلك على لسان مستشار وزارة الدفاع في الشؤون الاستراتيجية، محمد أحدي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" (رسمية).

وأوضح أحدي أن "الارتقاء بالقدرات الصاروخية البالستية والوصول إلى مقاتلات من الجيل الجديد وسفن ثقيلة سطحية وتحت سطحية وبعيدة المدى هي من المشاريع الجديدة لهذه الوزارة"،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وقال إن طهران "تمتلك البني التحتية اللازمة في مجال الصناعة الدفاعية وان ما يجب أن نقوم به هو تطوير وارتقاء هذه الصناعة من ناحيه الكم والتحديث معا لأننا نعتمد على الطاقات العلمية العالية جدا للبلاد وعشرات الآلاف من خريجي مختلف الفروع الفنية الهندسية".

ووصف أحدي العلاقات بين طهران ودول المنطقة بالـ"وطيدة"، قائلاً "التعاون مع الجيران تشكل الأولوية لإيران، ولدينا تعاون دفاعي وأمني مع جيراننا على حدودنا الشرقية والغربية والشمالية وبعض الدول على حدودنا الجنوبية".

وأضاف "لدينا علاقات جيدة مع العديد من الدول الاسيوية والإفريقية وليس لدينا عائق لتطوير العلاقات والتعاون الدفاعي مع الدول الأوروبية، وعلى الدول أن تتعاون مع بضعها البعض من لتوفير السلام والأمن الدوليين، دون أن يؤدي ذلك إلى التدخل في شوون الآخرين".