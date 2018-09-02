اعتقلت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، عددا من الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ وسط قطاع غزة، وقال نزار عيّاش نقيب الصيادين في القطاع لـ"الأناضول": "إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت عدد (لم يحدده) من الصيادين الفلسطينيين أثناء أدائهم عملهم قبالة شواطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة"، وأوضح أنه تم اقتياد الصيادين ومركبهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

جدير بالذكر، أن مسؤولين فلسطينيين في غزة، قالوا إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها.