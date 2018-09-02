ترأس اللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن الإسماعيلية، حملة استهدفت رفع ونقل الحواجز الخرسانية التي تواجه مبنى مديرية أمن المحافظة، بهدف إعادة توسعة شارع محمد علي لمواكبة التطورات الجديدة والخاصة بالمحاور المرورية الجديدة، والتي تشهدها المحافظة منذ فترة بهدف راحة المواطن في العبور وتوسعة الطريق وخلق نوع من السيولة المرورية.

وأعلن اللواء شحاتة، أن إزالة الكتل الخرسانية جاء وفق توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في محاولة رفع الضيق المروري، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بمعرفة القوات المسلحة بقيادة الجيش الثاني الميداني، وذلك حتى لا تعطل أعمال الرفع حركة العبور أمام المواطنين خاصة مع هدوء حالة الحركة ليلا.