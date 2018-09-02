شكرت الفنانة إيناس عزالدين، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على جهوده معها بعد حادث السير المروع الذي تعرضت له على طريق العلمين قبل أسابيع عدة.

وقالت إيناس، لـ"الوطن"، إنها لن تنسى جهوده، لأنه كان يزورها مرتين في اليوم للاطمئنان علي حالتها، مضيفة: "سعى لتوفير كل سبل الراحة والعناية بشتى الطرق، ولم يقم بتلك الأفعال من منطلق كونه نقيبًا للممثلين، ولكن كأخ حريص على راحة أخته".

وتابعت: "الشكر موصول للفنانة نهال عنبر التي لا أجد كلامًا يوفيها حقها، فقد شاهدتها منهارة منذ علمها بنبأ الحادث، حيث إنها لم تتركني للحظة رغم انشغالها بعرضها المسرحي الجديد، فهي تعاملني كابنتها التي تتولي شئون طعامها وعلاجها، وأرى أن شهامتها وجدعنتها صفات ليست بجديد عليها".

وأردفت: زارني أيضًا كل من محمد عبدالحافظ، دنيا المصري، لقاء سويدان وابنتها جومانا، منة جلال، منى ممدوح، سامي مغاوري، أحمد صيام، المنتج محمود شميس، دكتور إبراهيم أبوذكري، عمرو رمزي، عمرو عبدالعزيز، إيناس نور، أميرة نايف، والمخرج محمد النقلي وحرمه، كما أن روجينا كانت تهاتفني يوميًا، وكذلك مها أحمد ومجدي كامل، وأود أن أشكرهم جميعًا على مشاعرهم الطيبة، ولهم مني كل التقدير والحب والاحترام.