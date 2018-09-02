لقيت ربة منزل مصرعها حرقا إثر امتداد النيران لملابسها بسبب تسرب غاز في أثناء إعداد الطعام بقرية جير النغاميش مركز دار السلام بسوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إشارة من المستشفى المركزي بدارالسلام بوصول "تفاحة فانوس جورجي"، 30 عاما، ربة منزل وتقيم بناحية دير النغاميش، "جثة هامدة" إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة.

بالانتقال والفحص وسؤال كل من زوجها روماني تامر بخيت، 30 عاما، عامل، شقيقها "كمال"، 42 عاما، عامل، قررا أنه في أثناء قيام المذكورة بإعداد الطعام بالمنزل، وامتدت النيران لملابسها نتيجة تسرب الغاز من البوتاجاز، ما أدى لاشتعال النيران بها وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة حروق متفرقة بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية، وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3839 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.