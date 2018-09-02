استقبل المئات من أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم اللأحد، اللواء محمد الزملوط المحافظ عقب تجديد الثقة له كمحافظًا للإقليم.

حضر الاستقبال، احنان مجدي نائب المحافظ، وذلكمن خلال احتفالية فنية بمدخل مدينة الخارجة، عقب وصولهم للمحافظة على متن الطائرة الأسبوعية التي يستقبلها مطار الخارجة.

وقال بهاء شوقي مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن العديد من المديريات بالمحافظة مثل الثقافة الجماهيرية والشباب والرياضة والتربية والتعليم، قدمت عروضًا فنية وتنورة وألعاب رياضية أمام موكب المحافظ احتفالًا بوصوله اليوم للمحافظة عقب تجديد الثقة.

وأضاف "بهاء"، أنه كان في استقبال المحافظ ونائبه، جميع قيادات المحافظة علي رأسها مديروا المديريات ورؤساء المراكزوالعديد من أبناء الوادي الجديد، وذلك أمام مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، عقب وصولهم لمدينة الخارجة.

وأوضح بهاء، أن المحافظ توجه بصحبة نائب المحافظ إلى الديوان العام مباشرة لمباشرة عمله بالمحافظة ليترأس المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات الكبري بالديوان العام بمدينة الخارجة، لمناقشة خطط التنمية في موازنة العام المالي الجديد.