كشفت صور للأقمار الاصطناعية قيام إيران ببناء قواعد صواريخ جديدة في سوريا، أهمها في "وادي جهنم" في منطقة بانياس السورية، غرب البلاد.

وأظهرت الصور التي التقطتها "صور الأقمار الاصطناعية الدولية" Image Sat International ضمن تقرير تفصيلي، أن منشأة في وادي جهنم، صُممت لتصنيع وتجميع أنواع مختلفة من الصواريخ على نمط مواقع قاعدتي بارشين وخوجير، العسكريتين في إيران، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ورجح التقرير أنه من المحتمل أن تكون نفس العناصر الإيرانية هي المسؤولة عن التخطيط والبناء لهذه المنشأة التي تمر بمراحلها النهائية. وتقدر الشركة أن عملية البناء هذه ستنتهي خلال الأشهر الأولى من عام 2019.

كما أن هناك موقعاً آخر يشمل خط إنتاج صواريخ أرض - أرض بني داخل قاعدة عسكرية سورية قديمة في مصياف، في شمال غرب البلاد. وتم تحويل هذه القاعدة لتتناسب مع الغرض الحالي، وهي نفس القاعدة التي هوجمت في 7 سبتمبر 2017 من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وتقع مواقع كل من مصياف ووادي جهنم ضمن نطاق العملي لنشر منظومات صواريخ S-400لروسيا التي تنتشر قواتها في أنحاء مختلفة البلاد، دعماً للنظام السوري ولهذا يبدو أن القصف الإسرائيلي لم يطالهما.

وأشار التقرير إلى أن إيران اختارت هذه المواقع الاستراتيجية بسبب قيام النظام السوري على نقل بعض بنيته الأساسية الاستراتيجية إلى شمال البلاد عقب تطورات الثورة السورية، كما تطرق إلى الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، خلال الأيام الماضية بصحبة مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وإعلانه في 26 أغسطس الماضي، أن إيران لديها القدرة على مساعدة سوريا في بناء القدرات وتوسيع القدرات العسكرية على البلاد.

وأكد التقرير أن نوايا إيران كما عبر عنها إعلان حاتمي، إلى جانب صور الاقمار الاصطناعية تشير بوضوح إلى أن إيران تعيد بناء البنية التحتية العسكرية للنظام السوري، خاصة في مجال إنتاج وتطوير صواريخ أرض أرض.

وخلال الأشهر الأخيرة، تم شن عدة هجمات ضد منشآت مختلفة في سوريا، حيث استهدفت معظمها البنية التحتية لقواعد الصواريخ، لكن إحداها استهدفت الدكتور عزيز اسبر، الذي كان يدير مشروع تطوير منظومة الصواريخ السورية، وكان اسبر رئيس "القطاع 4" في مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وكانت له علاقات وثيقة وطويلة الأمد مع إيران وحزب الله. وبسبب دوره الهام وعلاقاته الخاصة مع إيران، من المحتمل أن يكون قد لعب دوراً فعالاً في بناء المنشآت الجديدة في مصياف ووادي جهنم والتي تم تصميمها وفقاً للأهداف الإيرانية ومنظومتها الصاروخية في سوريا.

وأكد التقرير أن إيران تواصل نشاطها في سوريا في انتهاك واضح للقرارات الدولية، ومن المتوقع أن ترسل تقنية منظومة الصواريخ التي تطورها في سوريا إلى ميليشيات "حزب الله" في لبنان أيضا.