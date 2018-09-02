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نائب برلماني بالفيوم: إدراج ترميم مسجد قايتباي في العام المالي المقبل

نائب برلماني بالفيوم: إدراج ترميم مسجد قايتباي في العام المالي المقبل

تعرف على التاريخ المهني لـ"أشرف زكي"... أكاديمي وممثل ومخرج

تعرف على التاريخ المهني لـ"أشرف زكي"... أكاديمي وممثل ومخرج

منح مدرس تربية رياضية درجة الدكتوراه بمناقشة "وزير الشباب" ببني سويف

عاجل| السيسي يلتقي رئيس الوزراء الصيني في دار ضيافة الدولة

عاجل| السيسي يلتقي رئيس الوزراء الصيني في دار ضيافة الدولة

السيطرة على حريق بمصنع غزل ونسيج بالبحيرة دون إصابات

السيطرة على حريق بمصنع غزل ونسيج بالبحيرة دون إصابات

مبادرة لتوصيل المعاشات لكبار السن والمرضى بالمنازل في الوادي الجديد

مبادرة لتوصيل المعاشات لكبار السن والمرضى بالمنازل في الوادي الجديد

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يزوره السيسي.."النصب التذكاري لأبطال الشعب" يخلد مقاومة الصين للغزاة

بائع "ورد الموتي".. عم سيد: "ماتدخلوش المقابر بإيديكم فاضية"

بائع "ورد الموتي".. عم سيد: "ماتدخلوش المقابر بإيديكم فاضية"

مدرسة تحارب الفشخرة فى «أدوات الطلبة»: خلّيكم بسطاء

مدرسة تحارب الفشخرة فى «أدوات الطلبة»: خلّيكم بسطاء

المجلات فى صالونات الحلاقة والعيادات بدون قارئ.. «البركة فى الموبايل»

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«هدايا الحجاج» تختفى فى ظروف «صعبة»: بنجمع فلوس الحج بالعافية

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