ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم، القبض على عاطل سرق حقيبة من موظف، أثناء سيره بشارع سكة تلة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، من ضبط "أحمد.س.س" 28 سنة، عاطل، سبق اتهامة في 15 قضية: سرقة بالإكراه، سرقة متنوعة، سلاح أبيض، مخدرات، لارتكابه واقعة عن بلاغ "أيمن.و.ص" 40 سنة، موظف، مقيم بساقية مكى بالجيزة، بسرقة الحقيبة الخاصة به بداخلها هاتف محمول وبعض متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي 2000 جنيه، بطريق المغافلة، حال تواجده بشارع سكة تلة لزيارة شقيقة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده ضبطت الحقيبة وبداخلها المسروقات، وقرر قيامه بصرف المبلغ المالي، وبعرض الحقيبة على المجني عليها تعرف عليها، ووجه مدير الأمن بالتحفظ على المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.