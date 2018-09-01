عادت حركة القطارات في المنيا إلى طبيعتها بعدما توقفت عن العمل نحو ساعتين من الزمان، اليوم، بسبب عطل مفاجئ في جرار القطار رقم 934 "الفراشة" المكيف "vip" القادم من الاسكندرية والمتجه إلى أسوان، بعد الاستعانة بجرار ثان من محطة ديرمواس إلى محطة ملوي بمنطقة الروضة.

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارً من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغات من الركاب بتوقف حركة القطار الـVIP، وبالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والاتصال بهيئة السكة الحديد، والمسؤولين تم إصلاح العطل، وعادت حركة القطارات من جديد.

يذكر أن عدد كبير من الركاب أصيبوا بحالة من الاستياء بسبب تعطل القطار وضعف جهاز التكييف ببعض العربات.