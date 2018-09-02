أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف على مصر يوم 22 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، وهو يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك.

وأوضح أنه ينتج بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خصوصًا محافظة الإسكندرية، وتصل إلى حد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المحافظين والمسؤولين اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرا؛ لمجابهة هذه الظاهرة بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت، للمحافظة على شبكة الطرق وعلى تأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.