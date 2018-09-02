قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، إن عمليات تفويج الحجيج سواء في عودتهم لأرض الوطن أو من تبقى منهم من مكة إلى المدينة تسير بانتظام ووسط تيسيرات ورعاية كاملة مع وجود مكثف ميداني لأعضاء البعثة لخدمة الحجيج.

وبلغ إجمالي الحجاج الذين عادوا إلى أرض الوطن نحو 6269 حاجا منذ بدء عمل الجسر الجوي، وبلغ إجمالي الحجاج الموجودين حاليا بالأراضي السعودية حاليًا نحو 6170 حاجا منهم 4164 حاجا بمكة المكرمة، و2006 حاجا في المدينة المنورة.

وأكد عبد الموجود، عودة 954 حاجا مغادرين من المدينة المنورة إلى أرض الوطن من حجاج الفيوم والوادي الجديد والقاهرة، غدا، كما سيتم تفويج 959 حاجا من مكة المكرمة للمدينة المنورة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج بخير ولا توجد أي حالات لمفقودين.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، إلى وجود متابعة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية وهي 3 حالات لحجاج من سوهاج والشرقية والجيزة تحت الملاحظة؛ لمتابعة طبية لحالات غيبوبة وجلطة في القدم وقرحة بالمعدة مع التأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، وحالة واحدة فقط تجرى غسيل كلوى بانتظام.