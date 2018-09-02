قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن رجلا يدعى "ت.ع.خ" من مواليد 1977، يعمل موظفا بالشركة المصرية للاتصالات، حاول الانتحار داخل محطة مترو جمال عبد الناصر، بإلقاء نفسه في أثناء دخول القطار القادم من محطة حلوان متجها إلى المرج.

وأضاف أن الحادث أسفر عن بتر قدمه اليمنى، وتوقف الحركة لمدة 15 دقيقة لرفع المصاب من على القضبان.

وانتقل اللواء محمد الصادق وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إلى غرفة الكاميرات بالتحكم المركزي لمعاينة الحادث، وتبين إلقاء نفسه أثناء دخول القطار، ونقل إلى مستشفى الهلال الأحمر، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.