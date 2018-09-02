تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إدارات ديوان عام المحافظة، للتعرف على العاملين بها ومتابعة سير العمل، وتذليل أي عقبات من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإدارة خدمة المواطنين، ومركز الإعلام.

وأكد المحافظ، ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة وحصر المشاكل الموجودة بالمحافظة والتعامل معها وحلها فورًا، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحا أنه يجب أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد من أجل النهوض والارتقاء بتقديم الخدمات والحل الفوري لمشاكل المواطنين والتواصل معهم.

وقال المحافظ، إن المركز التكنولوجي يضم 14 مركزا تكنولوجيا بمدن المحافظة ويعمل حاليا 3 مراكز منها، فيما يتم تجهيز 11 مركزا، مكلف محافظ كفرالشيخ بسرعة الانتهاء من تجهيز وتشغيل جميع المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وذلك لافتتاحها في العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ في الرابع من نوفمبر المقبل.

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم منها تضرر إحدى المواطنات من قرية الحمراوي بمركز كفرالشيخ من وجود سلم بالشارع المؤدي لمنزلها وتطلب إزالته، وكلف المحافظ بالمتابعة بتقرير وعرض اليوم.

وحول طلب إحدى خريجات الجامعة بتوفير فرصة عمل، أمر محافظ كفرالشيخ بحصر الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص والمسجلة بالقوى العاملة على تنشر شهريا على الصفحة الرسمية للمحافظة، قائلا "لا توجد وظائف حكومية إلا وفق الإعلان القانوني والرسمي الذى تنظمه الدولة من خلال الجهات المختصة، ولازم الحق يقال للناس بوضوح".

كما طلبت إحدى المواطنات بقرية السرايا مركز كفرالشيخ، إعانة مالية، ليوجه المحافظ بالفحص وإفادتها خلال 24 ساعة، وتضرر أحد المواطنين من قرية الرغامة مركز الرياض ضد أصحاب الورش، وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من الأمن الصناعي والبيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.