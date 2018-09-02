جدد قاضي المعارضات، اليوم الأحد، حبس محمد أبوطالب أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة له بالإشتراك في تغيير العملة خارج المصارف الرسمية المعتمدة، في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية "أموال نادي الزمالك".

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية "أموال نادي الزمالك" منذ عدة أشهر، وتتعلق بوقائع تغيير العملة خارج السوق المصرفية الرسمية بالمخالفة للقانون ووضع أموال النادي في حساب بنكي خاص بهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي بالمخالفة للقانون.

وينظر قاضي المعارضات غدا الاثنين تجديد حبس محمد الشهاوي المدير المالي لنادي الزمالك في الاتهامات المنسوبة له في ذات القضية.

كانت النيابة قررت الشهر الماضي حبس "أبوطالب" و "الشهاوي" 15 يوما على ذمة التحقيقات كما استمعت لأقوال المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وكذلك رحاب أبو رجيله عضو مجلس الإدارة السابق لنادي الزمالك.