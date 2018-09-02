قال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس الجديد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب خلال اجتماع معه، عقب حلف اليمين، أن يجري إنهاء أي مشاكل او أزمات داخل محافظة السويس والاهتمام بالمحافظة بالكامل وإعداد ملف كامل بما تطلبه السويس.

وقال صقر: "أؤكد للمواطنين أنني سأتواجد بالشارع، وأنني مطلع على كل المشكلات التي تعاني منها السويس، وخاصة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والبطالة، وغيرها من العديد من المشاكل".

وأشار صقر لـ"الوطن"، إلى أنه مقدر غضب المواطنين خلال الفترة الماضية، و"أنا أرحب وأسمع من الجميع داخل المحافظة، ومن حق الأهالي بالسويس أن يطلبوا ما يريدون لتطوير المحافظة، ومن يخطئ في حق المواطنين سيحاسب على الفور".

وأضاف المحافظ أنه سيجري مقابلة رئيس الجمهورية قريبا، قائلا: "أؤكد أن الرئيس مهتم جدا بمحافظة السويس وتطويرها خلال الفترة المقبلة".