قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إن المواقع الأجنبية اختارت مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية على مستوى العالم، مضيفًا أنه يستقبل العديد من الرسائل بمختلف اللغات الأجنبية عن طريق الإيميل الخاص بالبوابة الإلكترونية، لمعرفة اراء السائحين والتواصل معهم لحل المشاكل التي تواجههم علي أرض المحافظة السياحية.

وأشاد محافظ البحر الأحمر، بدور الإدارة العامة للبوابة الإلكترونية بالمحافظة، مطالبا من شباب المحافظة الساحلية بزيارة الموقع الرسمي للبوابة والصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمعرفة ما يتم من مشروعات على أرض المحافظة.