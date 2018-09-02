تلقى القطاع الاقتصادي "بالهيئة الوطنية للاعلام" عدة طلبات مختلفة من بعض الوكالات الإعلانية في السوق المصرى لوضع إذاعة"ماسبيرو FM" على الخريطة الإعلانية "لماسبيرو".

لكن، هذه الطلبات بأكملها تم تجميدها، مؤقتًا لحين الاستقرار على تردد رسمي للقناة التي تبث بثا تجريبيًا منذ حوالي عام ونصف، على تردد مؤقت في "البرنامج الأوربي".

وعلى الرغم من المحاولات والاتصالات، التي تقوم بها الإذاعية نادية مبروك، رئيس "الإذاعة" مع المسؤولين في "الهندسة الإذاعية" بضرورة توفير تردد ثابت ودائم للإذاعة، لكن دون فائدة حتى الآن.

- وجرى البث الرسمي لهذة الإذاعة، وليدة 6 أكتوبر عام 2016، "بث تجريبي".

- ويتم بث الإذاعة 8 ساعات يوميًا من الـ7 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا.

- يتوالى مسؤوليتها الإذاعي محمد لطفي، وكان الموظف الوحيد بها، حتى جرى انتداب 10 عاملين مؤخرا من "صوت القاهرة" ليصبحوا 10 موظفين فى "ماسبيرو FM".

- يتولى متابعة "الأستوديو" أحد الفنيين من قطاع "الهندسة الإذاعية"، وتقوم الإذاعة ببث تراث الإذاعة من الأحاديث والبرامج والكنوز والمسلسلات الإذاعية النادرة الموجودة في المكتبات.

- عثر مؤخرا محمد لطفى على نسخة كاملة من المسلسل الأذاعي النادر "الظاهر بيبرس" الذي كتبه الشاعر الكبير "بيرم التونسي"، ويضم 188 يتم حاليا مراجعتها إذاعيا تمهيدًا لبثها في الأول من أكتوبر القادم، ويتناول قصة الظاهر بيبرس من الميلاد حتى الوفاة، ويعتبر من الأعمال النادرة التي تزخر بها مكتبة الإذاعة، وجرى بثه لأول مرة في خمسينات القرن الماضي.

ومن جانبه قال الإذاعي محمد لطفي، رئيس "ماسبيرو FM" إنه سعيد جدا بضم 10 موظفين من شركة"صوت القاهرة" إلى الإذاعة، وأنهم سيخضعون إلى دورة تدريبية في "البرامج الإذاعية"، قبل أن يتم تحديد برامج العمل لهم و"الشفتات" الخاصة بهم داخل الإذاعة.

وأكد علي تقديره لجهود الإذاعية نادية مبروك، رئيس الإذاعة من أجل توفير تردد دائم وثابت للإذاعة لتكون على مدار اليوم، بدلاً من 8 ساعات فقط يوميًا، خاصة مع نسبة الاستماع الكبيرة الذي تحققها الإذاعة منذ انطلاقها حسب احصائيات "الأمانة العامة"، هذا بالإضافة إلى ردود الأفعال الكثيرة التي تصل إلى الإذاعة تعليقًا على المواد الإذاعية النادرة التي تذاع في فترات البث.