التقى السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعزة أبو عبده القائم بعمل مدير عام إدارة التنظيم والإدارة، وتوفيق أنيس مدير عام التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط والمنتدب كخبير بالجامعة.

جاء ذلك لبحث سبل توفير درجات مالية خاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ولبحث إمكانية توفير درجات للنقل والتعيين لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة الجديدة والكليات جارى العمل على إنشائها وتشغيلها خلال الفترة القادمة.

كما بحث رئيس الجامعة، إمكانية استثناء الجامعة بالإعلان عن الوظائف الإدارية ذات الضرورة القصوى التي تتطلبها الجامعة؛ نظرًا لزيادة عدد الكليات وتشغيل حرم الجامعة الجديد، فضلًا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الأهمية المتعلقة بالجامعة.‏