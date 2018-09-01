قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إنه جرى تشغيل جهاز "P60" المخصص للكشف عن حاويات الصادر بالميناء، مشيرًا إلى تذليل جميع العقبات والمعوقات وتسهيل كل ما يتطلبه تشغيل الجهاز.

وأوضح "صالح" في تصريحات صحفية، اليوم، أن الهيئة بدأت تشغيل جهاز الكشف الإشعاعي عن حاويات الصادر تبادليًا مع جهاز الرصد البيئي الموجود على بوابة حاويات الوارد لمدة شهر، وهي الفترة اللازمة لإنشاء سور فاصل بين الجهازين.

وبين أن الهيئة تعاقدت على تدشين السور الخرساني، وجرى البدء في إنشائه، وإجراء الصيانة اللازمة للبوابات المعدنية للجهاز بعد توصيل وإطلاق التيار الكهربائي المطلوب لتشغيله.

ويجري حاليًا تلافي بعض الملاحظات التي أظهرها التشغيل التجريبي تمهيدًا لبدء التشغيل الكامل للجهاز.