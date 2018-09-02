أمرت نيابة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، مساء اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث بشأن مصرع طفلين شقيقين، إثر إصابتهما بصعق كهربائي من عامود إنارة بالشارع، أمام منزلهما بعزبة الوابور الجديدة بمركز إطسا.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي، بوصول كلاً من سمر.ع.ص "5 سنوات"، وشقيقتها ملك، "5 سنوات"، المقيمان بعزبة الوابور الجديدة بمنشأة عبد المجيد بمركز إطسا، جثتين هامدتين على إثر إصابتهما بصعق كهربائي.

وأفاد البيان الأمني، أن والديهما، قالا إنه أثناء لهو طفلتيهما في الشارع، صعقهما "سلك" عار متدلي من أحد أعمدة الإنارة، واتهما مسؤولي قطاع كهرباء الفيوم بالإهمال، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثتي الطفلتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب لكل منهما، نتيجة الصعق الكهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 17329 لسنة 2018م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات الواقعة.