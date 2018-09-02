قال الدكتور عادل زايد أستاذ إدارة الأعمال ومحافظ القليوبية الأسبق، إن جامعة "اسلسكا" متخصصة في الدراسات العليا وتؤهل القيادات للإدارة، ويتسق ذلك مع توجيهات الدولة المصرية الآن في إعداد القيادات الإدارية، باعتبار أن المشكلة الأساسية هي الإدارة والتي تمثل 99% من المشكلات المتواجدة.

وأضاف خلال زيارة لمقر تدريس برنامج "mba" بنقابة الصيادلة بالمنصورة، أن مثل هذه البرامج تكون لتأهيل القيادات والصف الثاني، وهناك تعاون بين جامعة "اسلسكا" ووزارة التخطيط، حيث تخريج دفعات جرى ترقيتها في المناصب الحكومية.

وأشار زايد إلى أن معظم الدارسين في المنصورة بالدورة الحالية من الصيادلة ونسبة كبيرة منهم مهتمون بتطوير أنفسهم إداريًا لأن الإدارة بالنسبة لمجال عملهم في البداية تكون مهمة ولكن عند ترقيتهم يحتاج كل منهم أن يكون لديه معلومات في الإدارة أكثر من الصيدلة.

كما أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بهذا البرنامج من خلال جامعة "اسلسكا" وأنه يؤهلهم في مجال عملهم حيث أنه يوجد به العديد من المميزات التي تجعلهم قيادات ناجحة.