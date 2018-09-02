نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني تجاه جازان، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل.