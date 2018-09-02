تفتتح جامعة النيل الأهلية، صباح السبت المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، فاعليات المؤتمر الدولي الـ17 لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط تحت عنوان "محددات النمو في عصر الثورة الصناعية الرابعة"؛ والذي سيعقد على مدار 3 أيام بمقر الجامعة في ميدان جهينه؛ بمدينة الشيخ زايد؛ بمشاركة أكثر من 80 باحثا من أمريكا وأوروبا ومعظم البلاد العربية.

يلقي الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر الدكتور؛ محمود محيي الدين؛ النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 ووزير الاستثمار المصري الأسبق؛ وفارس العلمي؛ المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة الإدارة الاستراتيجية الدولية والمختص في إنشاء حاضنات المشاريع والشركات الناشئة مع بنك جولدمن ساكس، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الجامعات المصرية وكبار الاقتصاديين العالميين المهتمين بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ وعدد من الوزراء السابقين والحاليين؛ وكلمات ترحيب قصيرة يلقيها الدكتور طارق خليل؛ رئيس جامعة النيل الأهلية؛ والدكتور حسن يوسف علي؛ رئيس المنظمة وعميد كلية الإدارة بالجامعة.

كما يشهد اليوم الأول للمؤتمر فاعليات الندورة الموسعة بعنوان "التعليم في القرن الواحد والعشرين" والتي ستعقد في تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر ويشارك فيها؛ الدكتور كريس هافنر؛ رئيس منظمة التخطيط الإستراتيجي، والدكتور معتز خورشيد؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور أحمد جمال الدين؛ وزير التربية والتعليم الأسبق؛ والدكتور أحمد كمالي؛ نائب وزير التخطيط.

يذكر أن منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط تهدف إلى التعزيز والارتقاء بالمستوى العلمي للباحثين الاقتصاديين فى المنطقة وتيسير التواصل بين علماء ودارسي الاقتصاد من خلال المؤتمرات وورش العمل والمنشورات والمجلات العلمية، وكذلك تعزيز التعاون بين المهتمين من منظمات ومؤسسات هادفة إلى رفع النمو الاقتصادي في المنطقة والتي هي الهدف الأساسي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط.