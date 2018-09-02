قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين كرّم أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وأسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، وهشام جعفر، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عمر حرص الوزارة بالعمل في 3 محاور وهي "تطوير التعليم، وإصلاح التعليم، وتطهير التعليم"، مشددا على أن تطهير التعليم من أهم المحاور، والعاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية هم جنودها ورجالها المخلصين، والذي ظهر مجهودهم فى أعمال امتحانات الشهادات العامة، والوقوف امام الممارسات الغير تربوية من بعض العاملين بالوزارة.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور رضا حجازي بمجهود العاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية، مؤكدا أنه لولا الشئون القانونية لما ظهرت نتيجة امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد، فلقد رفعت الإدارة "شعار تحقيق العدالة" واتخذتها شعارًا لها.

وأكدت أسماء الديب اهتمامها بحضور هذه الاحتفالية لدعم عدد (4) باحثين بالشئون القانونية يعملون فى مجموعة 30 يونيو، مثنية على مجهودهم فى المجموعة وفي الإدارة العامة للشئون القانونية لما قاموا به من أعمال قانونية على أكمل وجه.

من جهته، أثنى هشام جعفر، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، على إسهامات العاملين بالإدارة لكل ما بذلوه من جهد وجدية وإخلاص في خدمة الوزارة، لرفع شأنها والمساهمة في عملية التنمية والتنافسية مع العالم المتقدم في مجال التعليم.