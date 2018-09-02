علق راشد عبدالرحيم، المستشار الإعلامي للسفارة السودانية بالقاهرة، على المباحثات، التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوداني لدعم العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين على هامش قمة الصين، موضحا أن القيادتين السياسيتين في مصر والسودان تستغلان كل الفرص للقاء والتشاور.

وأضاف "عبدالرحيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، أن اللقاءات التي تمت بين السيسي والبشير كانت كبيرة، موضحًا أن السيسي والبشير يتقدمان خطوة جديدة نحو تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن اللقاء الذي عقد في بكين نوقش فيه العديد من الملفات خاصة الملف الاقتصادي، حيث إن بكين أصبحت من المدن العالمية المتطورة من الناحية الاقتصادية.