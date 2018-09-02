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قبل مغادرته.. رئيس "دسوق" يتفقد حضان المرور تمهيدا لتسليمه

قبل مغادرته.. رئيس "دسوق" يتفقد حضان المرور تمهيدا لتسليمه

طلب منه أن يكف عن شرب المخدرات أمام الأطفال في حديقة عامة فطعنه 15 مرة

طلب منه أن يكف عن شرب المخدرات أمام الأطفال في حديقة عامة فطعنه 15 مرة

بالصور| "نوعية عين شمس" تطور بنيتها التحتية استعدادا للعام الدراسي

بالصور| "نوعية عين شمس" تطور بنيتها التحتية استعدادا للعام الدراسي

مشاركون في "أسبوع العودة للجذور" يتحدثون عن كواليس البرنامج

مشاركون في "أسبوع العودة للجذور" يتحدثون عن كواليس البرنامج

وزير الاتصالات يشدد على أهمية عقد لقاءات دورية مع المنظمات المدنية

وزير الاتصالات يشدد على أهمية عقد لقاءات دورية مع المنظمات المدنية

عاجل| فرار مئات المعتقلين من سجن قرب طرابلس

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الـ"توك توك الطائر".. فكرة بدأت من الدقهلية ونفذها رئيس وزراء باكستان

الـ"توك توك الطائر".. فكرة بدأت من الدقهلية ونفذها رئيس وزراء باكستان

هل يؤثر الاضطراب النفسي في الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية؟

هل يؤثر الاضطراب النفسي في الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية؟

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدا الإثنين.. والعظمى بالقاهرة 37

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدا الإثنين.. والعظمى بالقاهرة 37

يزوره السيسي.. "الميدان السماوي" شاهد على تاريخ الصين

يزوره السيسي.. "الميدان السماوي" شاهد على تاريخ الصين

"الدفع الرباعي للإنقاذ".. فريق ولد من رحم "فور باي فور" لمواجهة السيول

"الدفع الرباعي للإنقاذ".. فريق ولد من رحم "فور باي فور" لمواجهة السيول

المستوردة بـ4 ملايين.. صاحب أول مكنسة مصرية: "منتجي أرخص وعليه الطلب"

المستوردة بـ4 ملايين.. صاحب أول مكنسة مصرية: "منتجي أرخص وعليه الطلب"

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