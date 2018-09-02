في خضم التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بقضية مقتل طفلي الدقهلية "محمد وريان" على يد والدهما "محمود نظمي"، سعت النيابة العامة لدحض كل الشائعات التي أطلقها فئة من الناس بقصد تحويل القضية إلى مسار آخر، بيد أن التحقيقات وشهادات الشهود أدانت المتهم، ومن بينها شهادة زوجته "سماح طارق" وآخرين.

وقالت سماح طارق والدة الطفلين في التحقيقات، إن زوجها "محمود" اصطحب الطفلين، عصر أول أيام عيد الأضحى، لزيارة الأهل ثم اصطحبهما إلى إحدى الحدائق في ميت سلسيل، وأضافت -حسبما أبلغها زوجها- أنه تقابل مع أحد الأشخاص الذي لم يقابله منذ فترة، وحال انشغاله معه، لم يجد الطفلين.

وقال الشاهد "السيد.م.ع"، إنه رأى المتهم يستقل سيارته بصحبة طفليه فى الطريق الواصل بين مدينتي ميت سلسيل والمنصورة في اتجاه مدينة فارسكور، وكان ذلك في تمام الساعة 6:15 مساء يوم 21 أغسطس الماضي، كما شهد "محمد.ع.ح" سائق بذات المضمون، وقدم الشاهدان مقطعي فيديو بذلك.