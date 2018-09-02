سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 3 رحلات جوية قادمة من المدينة المنورة، على متنها 719 حاجا فلسطينيا عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بالمطار، إن الشركة الوطنية مصر للطيران خصصت رحلات (3287، 3289، 3291)، لنقل الحجاج الفلسطيين، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة 4 بالمطار، المخصصة للطيران الخاص، على أن تصل الرحلة الأخيرة مساء اليوم.

يذكر أن السلطات الأمنية وسلطات المطار، خصصا صالة 4 بالمطار لاستقبال رحلات الحجاج الفلسطيين العائدين من الأراضي المقدسة، فضلا عن تخصيص فرق من العلاقات العامة ورجال الجوازات والتأمين والجمارك والحجر الصحي باستقبال الحجاج للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم إلى المطار وخروجهم من الدائرة الجمركية.