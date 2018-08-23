قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيجرى بدء الجسر الجوي لرحلات عودة حجيج الجمعيات في 27 من الشهر الجاري من مكة المكرمة، وفي 29 من المدينة المنورة، على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعًا حتى 10 سبتمبر المقبل.

وأضافت والي أنه سيجرى نقل غرفة العمليات المركزية للبعثة للمدينة المنورة فندق الايمان رويال مع استمرار توجد تمثيل للبعثة الإشرافية لحج الجمعيات بمكة المكرمة لحين نزوح الحجاج للمدينة المنورة أو جده بالنسبة للمغادرين للقاهرة بعد انتهاء أداء المناسك.

وأشارت والي في بيان، اليوم، إلى أنه هناك تنسيق مع بعثة الأوقاف المرافقة لحجاج الجمعيات بتكثيف الندوات الدينية خلال فترة المشاعر وعمل خطة عمل لتوزيع كافة الوعاظ على جميع مكاتب الخدمة المقيم بها الحجاج الجمعيات خلال أيام التشريق لضمان تلقي الجميع الرسالة الدينية الصحيحة المتعلقة بالمشاعر، لافتا إلى أنه جرى تخصيص الرقم (00966563593425) لتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة.