أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتعيين عددا من القيادات المحلية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى محافظة المنوفية.

وشملت الحركة تعيين كل من عصام عبدالعال محمد بهاء الدين رئيس لمركز ومدينة شبين الكوم، وأشرف محمد حسانين موافي رئيس لمركز ومدينة قويسنا، وضياء الدين عبد الحميد قطب رئيس لمركز ومدينة الشهداء، وخالد حامد العرفي سيد أحمد رئيس لمركز ومدينة تلا، وعماد حمدي حافظ عبدالله رئيس لمركز ومدينة الباجور، وأحمد إبراهيم حسانين القزاز رئيس لمركز ومدينة أشمون، وسحر شعبان حنفي محمود رئيس لمدينة سرس الليان.

ومن جانبه طالب اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية رؤساء المدن الجدد التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، فضلا عن بذل مزيد من الجهد لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز الأعمال بما يعود بالنفع على المواطنين.