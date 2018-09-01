عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وجرى استعراض أهم التكليفات الخاصة باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية.

وأكد اللواء شعراوي، أهمية المتابعة اليومية والمستمرة مع المحافظات فيما يخص التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي لهم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات عبر استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات بصورة أسهل وأسرع للمواطن.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يخص متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات، خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب مع أهمية استمرار المشاركة المجتمعية من المواطنين فيما يخص تلك المشروعات، مطالبًا بتوفير المعلومات اللازمة للمحافظين الجدد فيما يخص الملفات والقضايا العاجلة والمشروعات الاستثمارية بالمحافظات.

ولفت الوزير إلى أهمية المتابعة المستمرة واليومية لملفات القمامة والنظافة والقضاء على الإشغالات في الشارع بالمحافظات، وكذلك ملف التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والاستمرار في حملات الإزالة للتعديات المخالفة.

ووجه "شعراوي"، بالتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتوفير الأراضي الخاصة؛ لإقامة تلك المشروعات والاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة لخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

وطالب وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة باستمرار بذل كل الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة كبيرة في المحافظات بصفة عامة وفي عمل الوزارة بصفة خاصة، داعيًا قطاع التعاون الدولي بالوزارة إلى البدء في البحث عن فرص لبرامج تدريبية مع الشركاء الدوليين من المنظمات والهيئات المختلفة فيما يخص الإدارة المحلية، وكذلك توفير عدد من المدربين من أصحاب الكفاءات والخبرات في المحليات للعاملين بالإدارة المحلية في مركز التدريب بسقارة.

وأشار "شعراوي"، إلى أنه سيتم أيضا خلال المرحلة المقبلة حل المعوقات التي كانت تواجه برنامج "مشروعك" بالمحافظات والاستفادة من خبرة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحفيز العاملين بالبرنامج وتحقيق التواصل بين الوزارة ومكاتب مشروعك بالمحافظات.

وشدد الوزير على أهمية زيادة التفاعل مع شكاوي المواطنين التي يتم تقديمها بكافة الطرق المتاحة الي الوزارة سواء علي الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية علي الفيس بوك ، مع سرعة الرد عليها وخلق الآليات التي تسهل تقديم الشكاوي وحلها بأفكار مبتكرة وغير تقليدية.

وأكد "شعراوي"، أهمية متابعة القطاعات المختلفة بالوزارة لردود المحافظات علي الكتب الدورية التي يتم إرسالها لطلب معلومات أو بيانات مع توزيع العمل علي الموظفين، وتوفير برامج التدريب اللازمة لهم لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم، مضيفًا أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحفيز المتميزين لتحقيق الانضباط والالتزام في تنفيذ المهام المطلوبة.