استنكر الدكتور محمد صلاح الدين، رئيس جهاز شؤون البيئة، تقرير "فوربس" والذي تحدث عن تصدر مدينة القاهرة قائمة أكثر مدن العالم تلوثا، موضحا أن مصدر البيانات الواردة بالمقالة غير محدد بشكل واضح.

وأضاف "صلاح الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، أن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل ومنهجية علمية ذات مرجعية وهو ما لا يتم في جمهورية مصر العربية إلا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت محددات لجودة الهواء المحيط، تشمل 6 ملوثات مثل الجسيمات الصلبة العالقة وغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين وغاز أول أكسيد الكربون وغاز الأوزون والرصاص يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء.

وأوضح أن المقال المشار إليه ركز على أحد هذه المحددات الستة "الجسيمات الصلبة العالقة" فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئي للمحددات الخمس الأخرى في القاهرة، وهو ما يثبت أن المقال مليء بالإدعاءات والأكاذيب.