كاميرا مراقبة تبين أحد الطفلين يُظهر رأسه من السيارة داخل محطة الوقود

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل طفلي الدقهلية "محمد وريان" المتهم فيها والدهما "محمود نظمي" عن تفريغ وفحص 4 مقاطع فيديو حصلت عليها أجهزة التحقيق والبحث الجنائي من تفريغ كاميرات مراقبة بالطرق التي سلكها المتهم قبل ارتكاب جريمته، المقاطع تؤكد اصطحابه المجني عليهما في اتجاه فارسكور، وتقوده هو أيضا إلى الإعدام.

المقطع الأول من كاميرا المراقبة المثبتة بمحطة وقود فارسكور، وتبين أنه مقطع فيديو مدته 7 دقائق و42 ثانية، مُصور بتاريخ 21 أغسطس الماضي، في الثانية 49 والتى توافق الساعة 6:30 مساء بحسب التوقيت الظاهر بالفيديو تظهر سيارة ماركة هيونداي ماتريكس سوداء اللون، تُشبه سيارة المتهم وبذات أوصافها، وفي الدقيقة 6:31 بحسب توقيت الفيديو يظهر طفل وهو يُخرج رأسه من النافذة خلف مقعد المتهم، ثم استقرت السيارة وقامت بالتموين، وغادرت محطة الوقود الساعة 6:33 مساء بحسب التوقيت الظاهر بالفيديو.

والمقطع الثاني مدته 59 ثانية، وهو تفريغ لكاميرا مراقبة طريق البحر أمام الملاهي من البر الثاني، وتبين أنه فى تمام الساعة 6:12 مساء بحسب توقيت الفيديو، مرّت سيارة ماركة هيونداى ماتريكس سوداء اللون وتشبه سيارة المتهم.

وجاء المقطع الثالث ومدته 38 ثانية، من كاميرا مدخل الجمالية طريق البحر، وفي تمام الساعة 6:30 مساء يوم 21 أغسطس الماضي بحسب توقيت الفيديو، وتبين مرور السيارة ماركة هيونداي ماتريكس سوداء اللون، تشبه سيارة المتهم بذات الأوصاف الواردة بالمعاينة.

والمقطع الرابع وهو فيديو مدته 18 ثانية، من كاميرا بأول طريق الخضيري المؤدي لفارسكور، وفي تمام الساعة 6:53 مساء يوم 21 أغسطس الماضي بحسب التوقيت الظاهر بالفيديو، تبين مرور سيارة ماركة هيونداي ماتريكس سوداء اللون فى إتجاه فارسكور.

وأفادت التحقيقات أن جميع المقاطع على طريق فارسكور محل ارتكاب الواقعة، وتتوافق مع المعاينة التصويرية وإقرار المتهم.

وبتاريخ 25 أغسطس الماضي، واجهت النيابة المتهم "محمود نظمي" والد الطفلين، بالمقاطع حيث أقر أن السيارة مملوكة له، وأن المجنى عليهما كانا برفقته.