تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يوضح استهداف الميليشيات الحوثية لقوافل المساعدات الإنسانية في اليمن، حيث ترتكب تلك الميليشيات جريمة جديدة من أجل تجويع الشعب اليمني.

وأكد عدد من المعلقين، أن الحوثيين يستهدفون المساعدات اليمنية من أجل إلحاق أقصى ضرر بالشعب اليمني، فيما أكد البعض أن ما يحدث ليس المرة الأولى فقد اعتادت الميليشيات التي تتلقى دعما من إيران على الاستيلاء على المساعدات الإنسانية من أجل تقديمها لأتباعهم وعناصرهم ومنعها من الوصول للشعب اليمني.

ويظهر الفيديو توثيق استهداف ميليشيات الحوثي شاحنة تابعة لبرنامج الغداء العالمي.

وكانت الشاحنة تنقل 30 طنا من المساعدات الغذائية للشعب اليمني.