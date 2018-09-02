قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، استطاع خلال عام ضخ 203 ملايين جنيه لتدعيم المشروعات بكافة أشكالها المختلفة من خلال قروض ميسرة والتمويلات المختلفة.

وقال المحافظ، إن هذه المشروعات وفرت عدد 3300 فرصة عمل من خلال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف الزملوط أن هذه المشروعات تضمنت تسمين وتربية ماشية ومزارع دواجن ومناحل ومشاتل وتمويل سيارات تاكسي وسيارات نقل وأخرى مبردة، بالإضافة إلى تمويل أنشطة تجارية متنوعة وورش صناعية ومصانع صغيرة.