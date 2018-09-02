قال محمد عبدالسلام، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن هناك ارتفاع في أسعار زي المدارس الخاصة، بسبب قلة إنتاجه، نظرا لأن عدد طلاب تلك المدارس لا يتجاوز الـ5%.

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، أنه لا يوجد زي محدد للمدارس الحكومية، التي تهتم بلون الزي فقط مثل البنطلون الكحلي مع القميص الأبيض أو اللبني.

وتابع: "شعبة المدارس توفر أسعار مختلفة وخامات مختلفة ويكون أمام الأهالي والطلاب جميع الأنواع والألوان والخامات وأسعار مختلفة"، مؤكدا أن زيادة الأسعار العام الحالي يأتي نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار النسيج.