نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة اليوم، المبارة النهائية لدوري الحزب، وذلك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور النواب محمد ماهر أمين المحافظة، وعلي الدمرداش الأمين العام المساعد، إيهاب العمدة أمين التنظيم، وكذا السيد فؤاد القاضي أمين العمل الجماهيري، والدكتورة هالة كمال أمين المرأة، فضلا عن حضور ألف من أعضاء الحزب بالمحافظة، وفاز بها السلام على فريق روض الفرج خلال المبارة.

جدير بالذكر أن أمانة الحزب بالقاهرة شهدت العديد من التحركات والأنشطة التى تستهدف الانتشار في أوساط المواطنين، فضلا عن تأكيد النائب محمد ماهر بأن الأمانة ستنظم دورات ولقاءات ثقافية وسياسية لقيادات وأعضاء المحافظة خلال الشهر المقبل.