قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد، في بيان له، إنه من المنتظر أن يحل فصل الخريف على مصر، يوم 22 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

وأوضح "عبدالعال" أنه من المتوقع أن يتخلل فصل الخريف أمطارا غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق في مصر مثل السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية وتصل لحد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، نظرا لطبيعتها الجغرافية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المحافظين والمسئولين في هذه المحافظات باتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرا، لمجابهة هذه الظاهره بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت وللمحافظة على شبكة الطرق وتأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، لـ"الوطن" إن هذا البيان بمثابة إنذار مبكر للمحافظات للبدء في أخذ الاحتياطات اللازمة، موضحا أن فصل الخريف يشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس يصاحبها سقوط أمطار بغزارة على السواحل الشمالية والمناطق الجنوبية، والتي يطلق عليها "السيول الخريفية"، وهذه الظاهرة المناخية تتعرض مصر لها كل عام ولكن تختلف كل عام من مكان لآخر.

وأوضح "عبدالعال" أن هيئة الأرصاد تطالب قبل بدء السيل بـ72 ساعة بأخذ التدابير اللازمة، مؤكدا أنه على المناطق الشمالية في البلاد تنقية مصارف الصرف الصحي حتي لا تغرق الطرق، والمناطق الجنوبية التي توجد بها قمم جبلية يتوجب عليها تطهير وتنقية مخرات السيول.

وأردف رئيس هيئة الارصاد، أنه من المتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع الجاري هطول أمطار غزيرة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

من جانبه، قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنها ليست سيول بالمعنى المقصود، وإنما عبارة عن أمطار غزيرة ربما تصل إلى حد السيول، موضحا أن هذه الأمطار الغزيرة تأتي في الغالب في الفترة ما بين انتهاء فصل وبداية آخر.

وأوضح علام، لـ"الوطن"، أن مصر تمتلك خرائط لتحديد مسارات السيول، وأنه لا يمكن معرفة موعد بدء السيول بالتحديد ولكن نتوقع موعد بدايتها حسب الظروف المناخية سواء تكثف سحب أو سيول في دول مجاورة، مشيرا إلى أن هناك مناطق معروفة تتعرض لهذه السيول مثل سيناء والبحر الأحمر.

وأردف أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن ما دفع هيئة الأرصاد للتنبيه على الهيئات هو بدء موسم السيول في الدول القريبة من مصر مثل السودان والمملكة العربية السعودية، وهو ما ينذر بقرب موعدها.