ياسمين نيازى تطرح ألبومها "هرقص مصر" خلال أيام

أنهت المطربة ياسمين نيازي تسجيل وميكساج أغاني ألبومها الجديد، والذي يحمل اسم "هرقص مصر"، وذلك بالتعاون مع شركة "أي ميديا برودكشن" لمالكها محسن أحمد، وهو أول إنتاج مشترك بينهم، وقام بتنفيذ الألبوم المنتج الفني فادي صبحي.

وتستعد ياسمين لطرح الألبوم، الأيام القليلة المقبلة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والصفحة الرسمية لـ"أي ميديا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكشفت نيازي عن تفاصيل الألبوم، الذي تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، حيث استقرت مع شركة "أي ميديا" علي طرح ميني ألبوم عبارة عن خمس أغاني.

من ناحية أخرى، انتهت ياسمين من تصوير أغنية "هرقص مصر" على طريقة الـ"فيديو كليب" في شبرامنت، وتولي مسؤولية إخراجها نبيل مكاوي.